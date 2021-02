Dúvida para tirar na baliza do Gil Vicente para o jogo com o Santa Clara

Denis chegou a Barcelos no início da época passada e, desde aí, foi titular nos 51 jogos da Liga em que esteve clinicamente apto (falhou um por estar infetado com Covid-19). Na última jornada, Ricardo Soares surpreendeu e quebrou esta premissa, dando a titularidade a Beunardeau. Há agora a dúvida sobre quem será titular com o Santa Clara, mas o francês parece levar vantagem.

Nos açorianos, Daniel Ramos está obrigado a remodelar o trio da frente devido ao castigo de Carlos Jr. e os problemas físicos de Moghanlou. Diogo Salomão, Allano e Cryzan devem ser os escolhidos.