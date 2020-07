Edwin Banguera: «Este ano tem sido muito importante para minha carreira»

Edwin Banguera foi um dos poucos jogadores que acompanhou o Gil Vicente na subida do Campeonato de Portugal para a Liga NOS e, apesar de um dos jogadores menos utilizados do plantel, o colombiano mostra-se satisfeito com aquilo que tem sido a sua temporada.





"O contexto do campeonato era totalmente diferente na temporada passada. Em 2018/19 jogámos pelo orgulho e pela vontade de chegar à 1ª Liga. Quem estava cá sabia o que o clube exigia e sabia que tinha de jogar para honrar o clube. Felizmente, consegui chegar à 1ª Liga, um campeonato no qual precisas de estar sempre concentrado, e este ano tem sido muito importante para minha carreira. Com a qualidade dos jogadores que temos no plantel, aprendo todos os dias", começou por explicar.Deixando muitos elogios a Vítor Oliveira, o polivalente jogador, que pode jogar como defesa-central ou defesa-esquerdo, sublinhou a importância do triunfo na última jornada, que garantiu a permanência: "A vitória em Guimarães foi um momento incrível. Desde o primeiro treino que tínhamos este objetivo e sinto-me muito honrado por poder tido participar nesta caminhada. Foi algo gratificante".Edwin Banguera concluiu perspectivando o jogo desta terça-feira com o Tondela. "Agora estamos livres da responsabilidade de descer/não descer, mas os adversários merecem o nosso respeito e temos de ser sérios. Ninguém gosta de perder e os adeptos e o clube merecem que continuemos a trabalhar", rematou.