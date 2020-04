Edwin Banguera lidera lote dos resistentes

A subida do Campeonato de Portugal diretamente para a 1ª Liga obrigou o Gil Vicente a fazer uma mudança quase total em termos de plantel. 'Quase' porque os galos iniciaram a presente temporada com quatro jogadores que estavam no clube em 2018/19.





Desse lote de jogadores, e apesar da escassa utilização, Edwin Banguera é quem tem mais minutos. O colombiano soma até ao momento 451 minutos, divididos por sete encontros. Seguem-se Ahmed Isaiah (cinco jogos, 212 minutos), Wellington Luís (dois jogos, 180 minutos) e o médio Juan Villa (dois jogos, 98 minutos), que foi emprestado ao Fafe no mercado de inverno.Para além destes quatro jogadores, o plantel dos minhotos conta ainda com Brian Araújo, que na temporada passada alinhava pelos juniores. Em 2019/20, o jovem de 19 anos ainda não foi utilizado por Vítor Oliveira.