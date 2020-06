Eixo defensivo do Gil Vicente problemático

O Gil Vicente ainda não encontrou o rumo dos triunfos desde o reatamento do campeonato e sofreu dois autogolos nas últimas duas jornadas. Apreensão reforçada em função da rotação que o técnico Vítor Oliveira promoveu no eixo da defesa desde que se viu privado de Ygor Nogueira, devido a lesão. Frente ao Famalicão o azar bateu à porta do colombiano Banguera, que cometeu um penálti e fez um autogolo, ao passo que no Funchal foi o brasileiro Rodrigão a marcar na própria baliza.