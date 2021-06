Élder Santana reforça Gil Vicente

O avançado brasileiro Élder Santana transferiu-se da Sanjoanense, do Campeonato de Portugal, para o Gil Vicente, tendo assinado um contrato válido até ao final da época 2022/23, informou esta sexta-feira o emblema da Liga NOS.





Através de uma publicação na página oficial da rede social Facebook, o clube de Barcelos anunciou a contratação do ponta de lança de 28 anos, que cumpriu as duas últimas temporadas no terceiro escalão do futebol nacional, ao serviço da equipa de São João de Madeira.

Élder Santana marcou oito golos em 27 jogos pela Sanjoanense, na temporada 2019/20, e nove golos em 25 partidas na época transata.

Depois de ter concluído a formação no Atlético de Mineiro, Élder Santana jogou, como sénior, pelo clube do estado de Minas Gerais e ainda noutros emblemas brasileiros como Morrinhos, Tupi, Ferroviária, Bragantino, Botafogo de São Paulo e Sertãozinho.

O avançado é o quinto reforço do emblema de Barcelos para a época 2021/22, depois do guarda-redes Kritciuk (ex-Belenenses SAD), do defesa Zé Carlos, emprestado pelo Sporting de Braga, do médio Matheus Bueno (ex-Coritiba, do Brasil) e do extremo Bilel (ex-Farense).