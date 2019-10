O Gil Vicente empatou este sábado a uma bola em jogo-treino disputado diante do Varzim. Erick marcou primeiro para os galos e Ricardo Barros empatou perto do final para os poveiros. O teste realizou-se no Estádio Adelino Ribeiro Novo.





O plantel orientado por Vítor Oliveira folga amanhã e regressa ao trabalho na segunda-feira de manhã para preparar a deslocação do próximo sábado a Penafiel, para a Taça de Portugal.