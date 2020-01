Esperança para mudar ciclo fora

Em época de regresso à 1.ª Liga, os 17 pontos somados pelo Gil Vicente superam as expectativas iniciais, o que em muito se deve aos resultados alcançados no Estádio Cidade de Barcelos.

Porém, fora de portas os galos apenas amealharam apenas três pontos, fruto de uma vitória (mais cinco derrotas), mas, domingo, a equipa de Vítor Oliveira defronta o Tondela, conjunto que tem o pior desempenho da Liga a jogar no seu reduto, com somente quatro pontos no João Cardoso.

Eis aí uma nova esperança para os gilistas inverterem este ciclo fora de casa.