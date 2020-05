O guarda-redes brasileiro Denis, do Gil Vicente, recorreu à página oficial do Twitter para homenagear o clube de Barcelos, que no passado domingo celebrou o seu 96.º aniversário de existência e, aquilo que tinha tudo para ser um bonito gesto, acabou por virar 'meme'.





TO CHORANDO HAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHA — Olé do Brasil (@Oledobrasil) May 4, 2020

O guardião, de 33 anos, enganou-se no momento de identificar o clube e escreveu um usuário completamente aleatório, que possuía o mesmo nome que o emblema gilista. "É motivo de enorme orgulho fazer parte deste clube que me acolheu de uma maneira espetacular...", escreveu Denis, seguido de algumas fotos em campo.O usuário, confuso pela identificação, não tardou a questionar o guarda-redes. "Estás maluco? Eu conheço-te?", notou.