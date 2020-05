O Gil Vicente foi uma das equipas que regressou esta segunda-feira ao trabalho e Vítor Oliveira teve quase todo o plantel disponível. O único jogador que tem estado ausente das sessões de treino é Fernando Fonseca.





O lateral-direito continua a recuperar da lesão que sofreu no último jogo dos galos, frente ao Santa Clara, e está neste momento a fazer trabalho específico de fisioterapia. O jogador de 23 anos está a contas com um problema da sindesmose, tendo sido operado no fim do mês de março.Na presente temporada, Fernando Fonseca soma 22 jogos pelo conjunto minhoto.