Fernando Fonseca é reforço do Gil Vicente

Depois de anunciar as rescisões de Márcio Meira e Kellyton, o Gil Vicente confirmou, por intermédio de Vítor Oliveira, a chegada de um reforço ao plantel esta sexta-feira. Trata-se de Fernando Fonseca, lateral-direito formado no FC Porto.





Na conferência de imprensa de antevisão à partida com o V. Setúbal, o treinador Vítor Oliveira anunciou que o internacional jovem por Portugal já vai treinar com o plantel esta sexta-feira, devendo poder ser opção a partir da próxima semana. Com a chegada do jogador de 22 anos, que foi associado à Juventus na temporada passada, o Gil Vicente volta a ter duas opções diretas para o lado direito da defesa (Alex Pinto tem vindo a ser o titular).No plano desportivo, o conjunto minhoto defronta o V. Setúbal este sábado, às 21h30.