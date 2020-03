Depois de se ter lesionado na partida frente ao Santa Clara, no passado dia 8 de março, Fernando Fonseca já foi operado. A intervenção cirúrgica apenas não aconteceu mais cedo devido aos constrangimentos provocados pelo coronavírus.





"Família, a operação correu bem. Agora é descansar para voltar mais forte. Obrigado a toda a gente pelas mensagens e apoio, em breve estaremos todos juntos de novo. Até lá protejam-se", escreveu o jogador do Gil Vicente, este sábado, na sua conta de Instagram.Recorde-se que Fernando Fonseca sofreu uma lesão entre a tíbia e o perónio. As primeiras expectativas davam como certa a ausência do internacional jovem por Portugal até ao fim da época, mas a suspensão da Liga pode fazer com que o camisola 20 dos barcelenses ainda jogue em 2019/20. Na presente temporada, o jovem de 23 anos alinhou em 23 partidas pelos galos.