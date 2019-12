Foco na permanência

Vítor Oliveira recebeu ontem o prémio de melhor treinador de outubro/novembro pela Liga Portugal e aproveitou para fazer uma balanço da época do Gil Vicente até ao momento. "A época está a correr de uma forma que consideramos positiva, mas sabemos que vamos ter muito campeonato até ao fim. A posição do Gil Vicente é extremamente difícil, há algumas debilidades, mas vamos conseguir as forças necessárias para ultrapassar essas debilidades e deixar o clube na 1ª Liga, que pensamos ser a posição certa para o Gil Vicente", afirmou o técnico, que considerou ainda a situação dos gilistas "anómala no futebol português e, se calhar, no futebol mundial". O técnico acrescentou ainda que é importante ter o reconhecimento dos colegas de profissão, dividindo os créditos do prémio com jogadores, estrutura e staff do clube.