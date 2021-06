Fran Navarro vai deixar o Valencia para ser reforço do Gil Vicente

Fran Navarro, jogador do Valencia B, vai ser reforço do Gil Vicente. Segundo apurou Record junto de fonte do emblema 'Che', o avançado espanhol, de 23 anos, vai mudar-se para o Minho a título definitivo.





O acordo entre clubes está selado, faltando apenas colocar o preto no branco com o jogador, algo que será uma questão de tempo.Trata-se de um reforço de peso para o Gil Vicente, uma vez que Fran Navarro é internacional espanhol por todos os escalões jovens e sempre foi visto como uma das estrelas da sua geração, da qual fazem parte também Rafa Mir, Carlos Soler e Toni Martínez.É certo que a afirmação desejada tem tardado em chegar, mas o jogador muda-se agora para Portugal à procura de explodir e de confirmar os créditos que desde cedo lhe foram reconhecidos.Formado no Valencia, Fran Navarro fez praticamente toda a carreira até aqui ao serviço do emblema valenciano, à exceção de uma época que passou cedido ao Lokeren. Na época passada, fez oito golos em 12 jogos pela equipa B do Valencia