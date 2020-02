França chama por Henrique Gomes

Na sua primeira temporada no principal escalão do futebol português, Henrique Gomes pode aproveitar o protagonismo de que tem beneficiado ao serviço do Gil Vicente para piscar o olho a uma aventura além-fronteiras, nomeadamente em paragens gaulesas.





O lateral-esquerdo tem sido seguido por emblemas franceses e pode mesmo rumar à Ligue 1 no próximo verão. O canhoto, de 24 anos, foi alvo do PAOK, no mercado de inverno, mas o Gil Vicente não aceitou a proposta de empréstimo do campeão grego. Os galos só aceitam vender.Formado no clube gilista, e com passagens por Santa Maria, Vilaverdense e Sp. Covilhã, Henrique Gomes soma 18 jogos com a camisola do conjunto minhoto na presente temporada. O lateral é o titular da asa esquerda da defesa da equipa de Vítor Oliveira e deve ser opção inicial frente ao Benfica.