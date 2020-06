Francisco Dias da Silva reeleito presidente do Gil Vicente

Francisco Dias da Silva foi reeleito, esta quinta-feira, presidente do Gil Vicente. O empresário, que encabeçou a única lista que se apresentou a eleições, foi eleito com 1304 votos (houve ainda 33 votos nulos e 20 em branco), num sufrágio que contou com a votação de 119 sócios.





Francisco Dias da Silva, de 71 anos, voltará a contar com Cândido Correia nas funções de presidente-adjunto e mantém como 'vices' Pedro Ribeiro (pelouro financeiro), Francisco Silva (futebol profissional e instalações), Mário Faria (publicidade e eventos), João Lopes (património), o padre Marco Gil (ação social) e Jorge Dias (formação). A nível de alterações, Fernando Miranda substitui Rui Gomes na pasta das relações públicas e Sérgio Carvalho será o vice-líder para o futebol feminino, num elenco diretivo que extinguirá o ramo administrativo ocupado por Hugo Lomba, enquanto Rui Gomes rende Fernando Sineiro na Mesa da Assembleia Geral.O empresário reassumiu a presidência do clube barcelense em 2017, sucedendo a António Fiúsa. Antes disso, Francisco Dias da Silva já tinha estado à frente do clube em 1989/90, contribuindo para a primeira subida dos galos à 1ª Liga.