Francisco Dias da Silva: «Se houve surpresa foi para os adversários»

O presidente Francisco Dias da Silva está orgulhoso com o patamar de equilíbrio que o Gil Vicente alcançou ao longo da temporada e fez questão de salientar o papel do treinador Vítor Oliveira na estabilidade que permite encarar o resto do campeonato com conforto.





"Tenho consciência do bom trabalho realizado por toda a estrutura e o quão fundamental foi a experiência e a competência do Vìtor Oliveira. Estamos na posição em que estamos graças à sua competência mas se houve surpresa foi para os adversários. Criámos uma equipa forte em circunstâncias adversas, já contratámos 25 jogadores no último defeso, mas podemos dizer que realizámos uma época tranquila", disse o dirigente à Sport TV, convicto em "continuar à altura das exigências na ponta final do campeonato"Apesar de reconhecer as dificuldades na gestão do Gil Vicente por força do problema burocrático que afastou o clube do principal escalão nas últimas épocas e, consequentemente, limitou a fonte de receitas, Francisco Dias da Silva assume que vai recandidatar-se à liderança dos minhotos nas eleições para os órgãos sociais gilistas relativas ao triénio 2020/23 e que estão agendadas para o dia 18 de junho."O Gil Vicente ainda tem vários problemas do passado para resolver e, como tal, necessita de haver cuidado na gestão, mas sei o que tenho de fazer para estabilizar este clube no principal escalão e, quando a vontade é enorme, tudo fica mais fácil", asseverou o presidente, confiante em "criar as condições necessárias para estabilizar o clube na Liga".