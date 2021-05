Futuro de Ricardo Soares para definir até ao fim da semana

Figura de destaque na permanência do Gil Vicente na Liga NOS, o treinador Ricardo Soares deve ter o seu futuro resolvido até ao final desta semana.





Chegado a Barcelos em novembro de 2020, o técnico assinou um contrato válido até ao fim da época, estando contemplado no acordo mais um ano de opção. O timoneiro dos galos já referiu várias vezes que está satisfeito e feliz no clube e a direção está, de forma natural, satisfeita com o trabalho de Ricardo Soares. As bases para a continuidade do 'casamento' estão lançadas, sendo que o representante do treinador vai reunir-se com a direção dos barcelenses para definir a situação com mais clareza.Em 31 jogos à frente do Gil Vicente, Ricardo Soares conseguiu 12 vitórias. O Gil Vicente, que estava em lugares de despromoção quando o técnico chegou, terminou a Liga NOS no 11º lugar, com 39 pontos.