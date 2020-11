Galo assume favoritismo com risco e sem desculpas

O técnico Ricardo Soares assume a pressão do favoritismo para o seu jogo de estreia no comando do Gil Vicente, principalmente porque considera que “o Oleiros não tem nada a perder”. “Existe sempre motivação nas equipas de escalões inferiores quando defrontam adversários da Liga NOS, mas temos a responsabilidade de dar o nosso melhor e vencer”, considerou o treinador, desvalorizando o piso sintético onde a eliminatória será disputada: “Não podemos arranjar desculpas. Queremos muito passar e continuar numa prova na qual temos responsabilidades.”

Foco no objetivo sem a ideia de dar minutos de competição aos jogadores menos utilizados porque, como Ricardo Soares defende, “ o treinador não tem de dar nada aos jogadores, os jogadores é que têm de conquistar as oportunidades”.

No lado do Oleiros, não há dúvidas de que é “possível surpreender”. “Que chegue a hora do jogo! As probabilidades são reduzidas, mas existem! Se retardarmos um golo do Gil Vicente, as diferenças começarão a esbater-se e a confiança da nossa equipa a crescer”, comentou o técnico Fábio Pereira.