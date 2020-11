Gil Vicente à procura de encerrar o mau momento

Sem vencer desde a primeira jornada, e tendo contado por derrotas os últimos três jogos que disputou, o Gil Vicente encara o embate com o Nacional como fundamental para aquilo que será o resto da temporada. Perante isto, Rui Almeida deve voltar a apostar naquele que tem sido o verdadeiro ‘sustento’ dos galos em 2020/21: suplente utilizado no último encontro e responsável por 75 por cento dos golos da equipa no campeonato, Samuel Lino deve render Miullen na frente de ataque, jogando o Gil Vicente com uma referência mais móvel na frente de ataque.

Para este jogo, os lesionados Henrique Gomes e Guilherme Mantuan ainda não serão opções. No entanto, ambos os jogadores estão na reta final das respetivas recuperações e, ao que tudo indica, estarão aptos para o jogo da Taça de Portugal.