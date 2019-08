Gil Vicente anuncia dois reforços

O Gil Vicente anunciou esta segunda-feira oficialmente a contratação de mais dois reforços para a sua equipa, o guarda-redes brasileiro Denis e o médio sérvio Bogdan Mladenovic.





O guarda-redes, que representou o São Paulo entre 2009 e 2017 e que defendia agora a cores do Figueirense, vai assinar um contrato válido por dois anos, enquanto o médio sérvio, que jogava no Rad Belgrado, vai ficar vinculado ao clube de Barcelos para os próximos três anos, com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.O Gil Vicente foi reintegrado na Liga NOS na época que agora se inicia depois de ter sido despromovido administrativamente à Liga de Honra, atual Segunda Liga, na sequência do caso Mateus, depois de ter garantido a permanência para a temporada 2006/07.