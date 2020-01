Gil Vicente apresenta dois reforços

O Gil Vicente aproveitou o penúltimo dia de mercado para apresentar dois reforços. Se Hugo Vieira, que assinou até ao fim da temporada, já havia sido anunciado como jogador do conjunto de Barcelos, o clube oficializou esta quinta-feira a contratação de Vitor Carvalho, médio brasileiro que chega por empréstimo (válido até junho de 2021) do Coritiba.



Nas primeiras declarações após o regresso a Portugal, Hugo Vieira explicou os motivos que o levaram a assinar pelo Gil Vicente. "Voltar a casa é sempre um passo em frente na minha carreira. As coisas não estavam a correr bem no Sivasspor e queria jogar. Estar mais perto da família também me motivou e espero que poder ajudar o clube nesta fase de transição", explicou o avançado.



Assumindo que perdeu velocidade, mas que ganhou inteligência e experiência em relação à sua última passagem pelos gilistas, o jogador de 31 anos analisou ainda o grupo de trabalho que encontrou: "O Gil Vicente tem uma equipa com qualidade acima da média, ninguém diria que o clube iria fazer o campeonato que está a fazer. Agora quero é ajudar, seja de que forma for. Golos, assistências e vitórias vão surgir naturalmente".



Para além de Hugo Vieira, os minhotos também apresentaram Vitor Carvalho, médio defensivo de 22 anos. A viver a sua primeira experiência na Europa, o jovem aproveitou para se apresentar aos adeptos do Gil Vicente. "Sou um jogador dinâmico e que tem bom entendimento tático do jogo. Procuro ajudar os colegas e tenho bom passe. Espero poder ajudar o clube a atingir os seus objectivos. Estou muito feliz por representar o Gil Vicente, quero abraçar a oportunidade da melhor forma. Espero conseguir muitos minutos e evoluir", salientou, explicando ainda que acompanha o clube e o campeonato português desde o verão, altura que foram feitos os primeiros contactos.



A conferência de imprensa de apresentação dos reforços terminou com Tiago Lenho, diretor desportivo do clube, a assumir que ainda podem existir saídas até ao fecho do mercado de transferências.