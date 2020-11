Gil Vicente apresenta equipa técnica de Ricardo Soares

Depois de ter apresentado Ricardo Soares esta sexta-feira, o Gil Vicente deu a conhecer, este sábado, a equipa técnica que vai acompanhar o treinador.





Nesse sentido, para além de Miguel Matos, treinador de guarda-redes, de José Barbosa, preparador físico, e de Rafael Vieira, analista/observador, que já estavam no clube barcelenses, Ricardo Soares vai ainda contar com os treinadores adjuntos Maurício Vaz e Raul Faria, que transitam do Moreirense, e com o fisiologista Pedro Guimarães.No plano desportivo, os galos continuam a preparar o embate com o Oleiros, a contar para a Taça de Portugal.