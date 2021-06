O Gil Vicente anunciou, este domingo, que vai dar início aos trabalhos para a temporada 2021/22 no próximo dia 24 de junho. A pré-época dos galos contempla ainda um estágio em Ofir.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gil Vicente Futebol Clube (@gilvicente.fc)

No comunicado emitido, o clube revelou que os dias 24 e 25 de junho estão destinados aos habituais exames médicos, sendo que, no dia 28 de junho, arrancam os treinos no relvado. De 4 a 10 de julho, a equipa orientada por Ricardo Soares vai estagiar em Ofir (nos últimos anos, o Gil Vicente estagiou em Melgaço).O Gil Vicente encara a nova época com o objetivo de melhorar o 11° lugar da época que agora finda.