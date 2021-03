Gil Vicente assinala direitos das mulheres no jogo com o FC Porto

O Gil Vicente apresentou este sábado uma campanha de sensibilização para os 12 Direitos da Mulher estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), no jogo com o FC Porto, relativo à 22.ª jornada da Liga NOS.

Os jogadores do emblema barcelense subiram ao relvado do Estádio Cidade de Barcelos envergando "t-shirts com cada um dos 12 direitos da mulher estampados", juntamente com a capitã da equipa feminina gilista, Leandra Pereira, enquanto "representante do direito à vida", lê-se na nota enviada pelos minhotos à imprensa.

"Na véspera do Dia Internacional da Mulher (8 de março) e do Dia de Luto Nacional pelas Vítimas de Violência Doméstica (7 de março), e lembrando o importante papel de responsabilidade social que o futebol tem, o Gil Vicente FC leva a cabo uma campanha de alerta e sensibilização para os 12 Direitos da Mulher, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU)", refere o comunicado.

O Gil Vicente salientou ainda que, em Portugal, "foram assassinadas mais de 100 mulheres em contexto de violência doméstica (111 no total)", entre 2014 e 2019, sendo que, em 2020, até novembro, já tinham sido contabilizados 16 novos crimes.