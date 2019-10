Gil Vicente bate Oliveirense em jogo particular

O Gil Vicente, 14.º classificado da Liga NOS, derrotou esta sexta-feira a Oliveirense, 16.ª e antepenúltima colocada da 2.ª Liga, por 3-0, num encontro particular realizado à porta fechada em Oliveira de Azeméis.Aproveitando a paragem do campeonato, os pupilos de Vítor Oliveira, que marcaram três golos em sete jornadas e são o segundo pior ataque da competição, afinaram a pontaria com tentos do defesa Henrique e dos avançados Samuel Lino e Zakaria Naidji.De fora ficaram os centrais Rúben Fernandes e Edwin Vente, bem como o médio Bogdan Mladenovic, todos entregues aos cuidados do departamento médico minhoto.O Gil Vicente continua a preparar a estreia na Taça de Portugal, marcada para 19 de outubro, às 16:00, no terreno do Penafiel, nono colocado do escalão secundário do futebol português, em jogo da terceira eliminatória da prova.Na semana seguinte, os barcelenses, que somam seis pontos, retomam os compromissos da Liga NOS com a receção ao Portimonense, na 15.ª posição, com cinco, em 26 de outubro, às 15:30, no Estádio Cidade de Barcelos.