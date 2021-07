A formação orientada por Ricardo Soares bateu o Santa Clara por 2-1 no jogo particular disputado ao final desta manhã no Estádio Municipal de Barcelos.





Mais um teste positivo para os minhotos, sendo que os golos deste ensaio, que assinalou o fim do período de uma semana de estágio nos Arcos de Valdevez, foram da autoria do médio Vítor Carvalho e do reforço Fran Navarro.