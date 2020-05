Apesar do estado de calamidade pública em que se encontra o país, o Gil Vicente não deixou de realizar as celebrações de mais um aniversário, ainda que com algumas restrições. O clube comemora este domingo o 96º aniversário e fez questão de homenagear alguns dos elementos que marcaram a história do clube.





Já depois do hastear da bandeira na sede dos minhotos, um restrito grupo onde se incluía o presidente Francisco Dias da Silva deslocou-se até ao cemitério situado ao lado do Estádio Adelino Ribeiro Novo. Nesse sentido, o Gil Vicente homenageou assim o ex-guarda redes do clube que deu nome ao estádio, bem como os adeptos falecidos junto do memorial edificado no cemitério.