Gil Vicente com duplos testes negativos antes de visitar o Marítimo

Os futebolistas, equipa técnica e outros funcionários do Gil Vicente testaram negativo na oitava e nona baterias de despistagem à covid-19, realizadas antes da deslocação ao Marítimo, anunciou esta segunda-feira o 11.º classificado da Liga.

"Os testes de rastreio realizados ao plantel e 'staff' à covid-19 48 e 24 horas antes do jogo de hoje contra o Marítimo deram todos negativos", lê-se numa nota publicada nas redes sociais dos minhotos, que procuram o primeiro triunfo após a retoma do campeonato, na sequência de derrotas frente ao Portimonense (1-0) e Famalicão (3-1).

Na Madeira, o treinador Vítor Oliveira voltará a contar com o médio luso-francês Claude Gonçalves, que cumpriu um jogo de suspensão no dérbi minhoto, enquanto o avançado Rúben Ribeiro foi dado como apto e saiu do boletim clínico, no qual permanecem os defesas brasileiros Rodrigo e Ygor Nogueira e Fernando Fonseca.

O Gil Vicente, 11.º colocado, com os mesmos 30 pontos de Vitória de Setúbal e Belenenses SAD, visita hoje o Marítimo, na 15.ª posição, com 25 pontos, cinco acima da zona de descida, às 19:00, no Estádio dos Barreiros, na partida de abertura da 27.ª jornada, que será arbitrada por João Bento, da associação de Santarém.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 431 mil mortos e infetou mais de 7,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.517 pessoas das 36.690 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.