Acertada a renovação de contrato de Ricardo Soares para as próximas duas temporadas, o Gil Vicente tem agora a equipa técnica completa para atacar a temporada 2021/22. Dessa forma, a única novidade nos galos é a chegada de Paulo Lobo, treinador de guarda-redes, para o lugar de Miguel Matos.





O ingresso de Paulo Lobo no clube barcelense marca o reencontro do técnico de guarda-redes com Ricardo Soares, já que tinham trabalhado juntos no Moreirense. Maurício Vaz, Raúl Faria (treinadores adjuntos), Rafael Vieira (observador), Pedro Guimarães e José Barbosa (departamento de avaliação e controlo de performance) completam a equipa técnica.No plano desportivo, o Gil Vicente encara esta época com o objetivo de melhorar o 11º lugar alcançado em 2020/21.