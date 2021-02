O Gil Vicente informou, esta sexta-feira, que tem quatro baixas para o jogo com o Santa Clara. A contas com problemas físicos, Ygor Nogueira, Leandrinho, Alaa Abbas e Miullen não podem ser opção para Ricardo Soares na partida deste sábado.





Do lote, apenas as lesões de Ygor Nogueira e Miullen eram conhecidas. Enquanto o defesa-central sofreu uma entorse frente ao Portimonense, o avançado está na fase final da recuperação de uma lesão no joelho. Alaa Abbas e Leandrinho não novidades no boletim clínico dos galos.À entrada para a jornada 20, o conjunto barcelense ocupa o 16º lugar da tabela classificativa, com 16 pontos.