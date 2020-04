Gil Vicente com seis emprestados para reavaliar

Apesar da indefinição acerca do reatamento dos campeonatos, o Gil Vicente sabe que tem um dossier para resolver no fim da temporada. Os galos têm seis jogadores emprestados neste momento, sendo que vão ter de decidir se contam com os atletas para a época 2020/21.





No lote de jogadores que começaram a época em Barcelos e foram emprestados no mercado de inverno constam os nomes de Romário Baldé, Juan Villa e Leo Cordeiro. O extremo está agora no Leixões e foi utilizado em quatro ocasiões. Por seu lado, o médio colombiano, que chegou a marcar pelos galos na Taça da Liga, soma oito jogos pelo Fafe. Por fim, Leo Cordeiro tem cinco jogos e dois golos pelo Lusitânia de Lourosa.Os barcelenses têm ainda três jogadores que foram cedido logo no início da temporada. Abdoulaye Kanté esteve até ao momento em 24 encontros do Vila Real, Manuel Lopes, que na época passada capitaneou os juniores, realizou 12 jogos até agora pelo Leça e Kevin Lopez soma nove encontros no Campeonato de Portugal, divididas por Leça e Valadares Gaia.