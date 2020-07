Gil Vicente compensa detentores de lugares anuais com atribuição de 'vouchers'

O Gil Vicente vai compensar os detentores de lugares anuais no Estádio Cidade de Barcelos com a atribuição de 'vouchers', que poderão ser descontados em produtos e serviços do 12.º classificado da Liga NOS.

"Os detentores de lugar anual podem levantar nos serviços administrativos do clube um 'voucher' de valor proporcional ao crédito dos cinco jogos em falta, para descontar na compra de 'merchandising' na Loja Gilista ou ser usado na aquisição do lugar anual para a próxima temporada", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos galos.

A medida entra em vigor na segunda-feira e, "caso os associados não manifestem o seu interesse, depreender-se-á que pretendem ceder o respetivo valor" aos minhotos, na sequência de uma época assinalada pela oitava melhor média de espetadores da 1.ª Liga, estimada em 4.389 adeptos e uma taxa de ocupação de 36,48% do Cidade de Barcelos.

"Estes números, que muito nos orgulham, só foram claramente possíveis graças à força e presença dos nossos associados, que nos ajudaram a manter um registo imaculado na primeira volta, na qual o Gil Vicente foi a única equipa portuguesa sem derrotas em casa, um registo apenas ao nível dos grandes clubes europeus", prossegue a nota.

Os galos ocupam o 12.º posto, com 36 pontos, nove acima da zona de despromoção, e podem confirmar a permanência na 1.ª Liga na sexta-feira, às 17h00, no Estádio D. Afonso Henriques, caso pontuem frente ao Vitória de Guimarães, sétimo, com 46, num duelo minhoto da 31.ª jornada, com arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.