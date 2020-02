Gil Vicente confirma que João Afonso não tem qualquer lesão

O Gil Vicente divulgou, há poucos minutos, uma nota oficial dando conta do estado clínico de João Afonso. O jogador encontra-se live de perigo e sem lesões.





"O nosso João Afonso está bem. O jogador fez exames e os mesmos não revelaram qualquer tipo de lesão, pelo que se encontra a recuperar tranquilamente do susto", escreveu o Gil Vicente na sua página do Facebook.Boas notícias para o defesa-central e para o clube, depois do momento de pânico vivido nos instantes finais do jogo com o Boavista, no Estádio do Bessa. João Afonso caiu desamparado no relvado , foi socorrido pelas equipas médicas de ambos os clubes e pelos bombeiros e encaminhado para o Hospital de Santo António, no Porto, onde foi examinado.O Gil Vicente, recorde-se, venceu o Boavista por 1-0 , com golo de Sandro Lima.