Gil Vicente confirma regresso de Hugo Vieira

O Gil Vicente oficializou, esta terça-feira, a contratação de Hugo Vieira neste mercado de inverno. O avançado, de 31 anos, regressa assim ao clube de Barcelos, cidade de onde é natural.





Hugo Vieira representou o Gil Vicente durante cinco épocas e, em Portugal, passou ainda por clubes como Sp. Braga ou Benfica, sendo que não chegou a jogar pelo emblema da Luz. Em 2014 deixou o país para abraçar aventuras no estrangeiro: Torpedo (Rússia), Estrela Vermelha (Sérvia), Yokohama Marinos (Japão) e Sivasspor (Turquia). Antes disso já tinha passado pelos franceses do Bordéus e pelos espanhóis do Sp. Gijón.