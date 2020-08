O Gil Vicente anunciou esta sexta-feira a contratação de Boubacar Hanne. O avançado português, de 21 anos, assina contrato por três épocas e chega proveniente do Wolverhampton, da Premier League.





O jovem regressa ao seu país depois de ter feito toda a formação ao serviço do Paços de Ferreira. Na temporada 2017/18 transferiu-se para o Wolves de Nuno Espírito Santo. O jogador nunca se estreou pela equipa principal, tendo integrado a equipa de sub-23 do conjunto inglês. Em 2018/ 19 esteve cedido ao Jumilla, da Segunda Divisão B, de Espanha. Esta época somou 2 golos nos sub-23 do Wolves nos 7 jogos que realizou.