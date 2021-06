Gil Vicente discute "possível alteração" do emblema em assembleia-geral esta terça-feira

O Gil Vicente, cuja equipa principal de futebol compete na Liga NOS, vai discutir esta terça-feira a "possível alteração" do emblema, numa assembleia-geral marcada para as 21:00, no auditório do Estádio Cidade de Barcelos.

A "discussão" e a "possível alteração" do emblema do clube, que exibe um galo sobre um fundo vermelho, branco e azul, em vigor desde 2005, é o quarto dos cinco pontos da ordem de trabalhos disponível na página oficial dos barcelenses na rede social Facebook.

Na reunião magna, os sócios gilistas vão ainda conhecer o orçamento do futebol para a temporada 2021/22, bem como discutir e votar a "proposta de orçamento de receitas e despesas elaborado pela direção para a época 2021/22" e a "leitura e aprovação da ata da reunião anterior".

A assembleia-geral contempla ainda um período para se falar sobre "outros assuntos de interesse para o clube".