Com a pausa no campeonato, são várias as equipas que têm aproveitado para fazer jogos-treino de forma a manter o ritmo competitivo. O Gil Vicente foi uma dessas equipas, tendo o resultado do encontro disputado na manhã deste sábado com o Pevidém sido um empate sem golos.





A partida serviu para Ricardo Soares dar minutos a alguns jogadores que têm sido menos utilizados, já que nas fotos partilhadas pelos minhotos foi possível ver Alaa Abbas e Diogo Silva em ação. Miullen e Boubacar Hanne, a contas com problemas físicos, não foram opções.Os galos continuam assim a preparar o regresso da Liga NOS. A equipa barcelense, que ocupa o 12º lugar da tabela, joga com o Rio Ave no próximo sábado, dia 3 de abril.