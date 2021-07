Gil Vicente e Leixões defrontaram-se, esta quarta-feira, em mais um jogo de preparação, tendo-se registado o 1-1 como resultado final da partida. O golo dos galos foi apontado por Talocha, tendo Marciano feito o tento matosinhense.





Este foi o segundo jogo-treino do Gil Vicente, que já havia vencido o Vizela. Por seu lado, o conjunto orientado por José Mota volta a empatar com uma equipa primodivisionária, isto depois da igualdade com o Boavista.O próximo jogo do Gil Vicente acontece no sábado, dia 10, frente ao Santa Clara. Já o Leixões, volta a jogar daqui a uma semana, no dia 14, frente ao Torrense.