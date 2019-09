O Gil Vicente aproveitou o fim de semana de pausa competitiva para realizar um jogo-treino, esta manhã, com o Leixões, que terminou empatado a uma bola. O jogo decorreu no Estádio Municipal de Barcelos e João Pedro adiantou a equipa da 2ª Liga, com Sandro Lima a empatar para os galos.





O conjunto orientado por Vítor Oliveira folga amanhã, regressando na manhã de segunda-feira aos treinos para preparar a deslocação do próximo sábado a casa do Benfica. O jogo está marcado para as 19 horas.