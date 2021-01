Ricardo Soares: «Temos de mostrar com pontos o que queremos para o futuro»

Cerca de 72 horas depois de eliminar o Ac. Viseu na Taça de Portugal, o Gil Vicente recebe, este domingo, o Marítimo. Na antevisão da partida, Ricardo Soares deixou muitos elogios ao adversário, mas sublinhou a importância do triunfo para que os galos se afastem da luta pela permanência.





"Já disse que, este ano, mais equipas vão estar envolvidas nesta luta pela permanência. Há um conjunto de equipas a lutar por este objetivo e depois há clubes que normalmente não estão nesta lista, mas que não começaram muito bem o campeonato. Temos de ser competentes e mostrar com pontos o que pretendemos para o futuro", referiu o técnico.Na análise aos insulares, Ricardo Soares fez questão de enfatizar as melhorias do Marítimo desde a entrada de Milton Mendes: "Esperamos um jogo difícil, contra uma equipa que nos últimos jogos tem feito bons resultados e excelentes exibições. Com a entrada do Milton Mendes, o Marítimo estabilizou e melhor naquilo que é a sua organização ofensiva e defensiva. É uma equipa que joga num sistema de 5x3x2 e consegue ser bastante eficaz. Por outro lado, desdobra-se muito bem no terreno de jogo, consegue colocar muita gente no ataque e é forte nas bolas paradas. Temos de estar a um nível elevado para conseguir vencer, esse é o nosso objetivo".O técnico dos minhotos concluiu realçando que o facto de a equipa não ter tido muito tempo descanso não terá influência na partida. "Vamos ter três jogos numa semana e há um desgaste normal provocado por esta série de jogos. No entanto, tenho a certeza que a equipa vai estar bem preparada para o jogo. O fundamental é encontrarmos uma estratégia que vá ao encontro daquilo que o jogo vai exigir de nós", rematou.A partida tem início marcado para as 20 horas deste domingo.