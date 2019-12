Gil Vicente garante que o Sporting não pediu para dificultar a entrada das claques leoninas

O Gil Vicente emitiu esta quarta-feira um comunicado em que esclarece não ter recebido qualquer indicação da parte da direção do Sporting no sentido de dificultar a entrada das claques leoninas no seu estádio no jogo do último domingo. Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI queixaram-se das revistas e de "mulheres e crianças terem de tirar as suas camisolas e cachecóis".As claques não hesitaram em. "Foi-nos informado que tinham sido ordens do presidente Frederico Varandas", escreveu a Juve Leo em comunicado. Facto que agora o Gil Vicente desmente num "esclarecimento" publicado nas redes sociais."EsclarecimentoO Gil Vicente FC tem todo o prazer em receber bem os adeptos de futebol no nosso estádio e não cria qualquer tipo de dificuldade a quem quer que seja.Relativamente ao jogo do passado domingo, GVFC-SCP, o nosso clube confirma que não recebeu qualquer tipo de pedido por parte da direção do Sporting Clube Portugal para dificultar a entrada de elementos ou adereços alusivos a grupos de adeptos não reconhecidos como 'GOA'.A entrada dos adeptos do Sporting Clube Portugal foi devidamente controlada pelos ARD`s 'Assistentes de Recintos Desportivo' e com o apoio da PSP, que se limitaram a cumprir a lei em vigor."