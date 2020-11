Gil Vicente já tem novo treinador

Ricardo Soares é o novo treinador do Gil Vicente. Poucos dias depois de ter chegado a acordo com o Moreirense para a rescisão de contrato, o técnico assinou com o conjunto barcelense.





O técnico, de 46 anos, prepara-se para viver a sua quarta experiência na Liga NOS. Depois de passagens por Chaves, Aves e Moreirense, Ricardo Soares aceitou agora o convite do Gil Vicente, clube que ocupa o 17º e penúltimo lugar da tabela classificativa.Em sete jogos para o campeonato, os galos somam um triunfo, dois empates e quatro desaires, resultados que ficaram aquém das expectativas e que levaram à saída de Rui Almeida.