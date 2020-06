Gil Vicente lança desafio aos adeptos

De modo a contornar os constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19, o Gil Vicente lançou um desafio aos seus adeptos.





Perante o facto de o público não poder entrar nos recintos desportivos, o clube barcelense convidou os sócios e simpatizantes a criarem cartazes que serão colocados nas bancadas do Estádio Municipal de Barcelos. A medida tem como objetivo fazer com que os jogadores sintam o apoio dos gilistas na partida frente ao Famalicão, agendada para terça-feira.Os adeptos que pretendam fazer parte da iniciativa devem entregar o seu projeto no estádio.