Gil Vicente limita celebrações do 96.º aniversário aos órgãos sociais

As comemorações do 96.º aniversário do Gil Vicente, previstas para 3 de maio, serão restringidas aos órgãos sociais do clube devido à pandemia de covid-19, anunciou este sábado o nono classificado da Liga.

"A data será assinalada. Porém, contrariando a vontade de grande número de gilistas, terá de ser restringido o número de presenças, ficando as mesmas limitadas aos representantes dos órgãos sociais do clube. A situação de pandemia que vivemos exige o estabelecimento de regras, que, no nosso caso, nos impedem de comemorar em conjunto", lê-se num comunicado publicado no sítio oficial dos minhotos na Internet.

O programa abre com o hastear da bandeira na sede do emblema de Barcelos e prossegue com uma homenagem no cemitério a todos os sócios falecidos, incluindo Adelino Ribeiro Novo, que morreu a defender a baliza dos 'galos' em 16 de setembro de 1945, num jogo particular com o Desportivo das Aves, disputado no antigo Campo da Granja, e deu nome ao estádio onde competem as camadas jovens do Gil Vicente.

"Isto não impede que cada um de nós viva interiormente a data e se orgulhe de pertencer a este clube. Ainda não sabemos quando retomará a I Liga, nem como a mesma poderá terminar. Sabemos é que o apoio manifestado pelos gilistas à equipa principal tem sido fantástico, naquele que é o oitavo estádio no 'ranking' nacional de assistências. Confiamos que assim continuará", conclui a nota assinada pela Mesa da Assembleia-Geral.

O plantel minhoto está de férias até ao final de abril, face à pausa competitiva por tempo indeterminado imposta pela pandemia de covid-19, numa altura em que ocupa a nona posição, a 10 jornadas do fim da I Liga, com 30 pontos, 14 acima da zona de descida.

