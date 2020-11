O Gil Vicente anunciou a rescisão do contrato com Rui Almeida. Como Record anunciou, Ricardo Soares é apontado à sucessão e será confirmado até sexta-feira.



Comunicado





O Gil Vicente Futebol Clube comunica que chegou a acordo com o treinador Rui Almeida e sua equipa técnica para a rescisão do vínculo contratual entre as partes.O Gil Vicente FC agradece a Rui Almeida e ao seu staff Técnico o empenho e a dedicação com que serviram o nosso clube e expressa ainda os votos das maiores felicidades para o futuro.