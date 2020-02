Gil Vicente procura fazer o pleno com os grandes

Depois de bater o FC Porto e o Sporting em casa, Vítor Oliveira quer agora surpreender o grande que falta. “As nossas expectativas para este jogo estão altíssimas, jogar contra um dos grandes do nosso futebol é sempre motivador para os jogadores. Já jogámos em casa com o FC Porto e com o Sporting e conseguimos bons resultados, agora temos a expectativa de fazer o pleno com os três grandes”, começou por afirmar o técnico.

Apesar disso, Vítor Oliveira mostrou-se cauteloso na abordagem ao jogo, assumindo que o Benfica quer inverter a situação em que se encontra (quatro jogos seguidos sem vencer). “Não há fragilidade no balneário do Benfica, que tem uma equipa fortíssima. As grandes equipas não devem perder três vezes seguidas e este tipo de situações faz com que se transcendam”, frisou.