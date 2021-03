Gil Vicente reage a interesse do Benfica e vai exercer opção por Lucas Mineiro

Record avança esta terça-feira que o Benfica está na corrida para garantir Lucas Mineiro, médio, de 25 anos, que se tem destacado na presente temporada, ao serviço do Gil Vicente, por empréstimo da Chapecoense. O presidente do clube de Barcelos já reagiu e garante que o Gil Vicente vai exercer o direito de opção que consta no acordo efetuado com o emblema brasileiro.





"Não tenho contacto com nenhum clube, nem em Portugal ou fora. Está tudo bem definido no contrato, temos uma data para exercer a opção. Tudo o que possa vir é bom, que surjam propostas, mas neste momento não há absolutamente nada. Vamos exercer [a opção] na data, até ao fim de maio. Temos de pagar o valor estipulado, como em qualquer outra situação. Podia-me preocupar com a estabilidade do jogador, mas conhecendo bem a personalidade dele não vai criar qualquer perturbação e a seu tempo as coisas irão resolver-se", afirmou hoje Francisco Silva à Rádio Renascença.O Sp. Braga, recorde-se, está igualmente na corrida pelo médio.