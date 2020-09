Esta quinta-feira ficou marcada pelo falecimento de Dito, diretor geral do Gil Vicente e ex-internacional português. Através das redes sociais, o Gil Vicente deixou uma mensagem de despedida ao dirigente de 58 anos.





"O sorriso e a boa disposição que vamos sempre recordar. O Gil Vicente Futebol Clube transmite o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Dito, Diretor-Geral para o futebol e ex-atleta do clube. A todos os familiares e amigos enviamos as nossas condolências", podia ler-se no comunicado dos galos.Natural de Barcelos, Dito estreou-se como profissional no Sp. Braga, tendo depois representado, entre outros, Benfica e FC Porto. Enquanto treinador, representou clubes como Chaves, Portimonense, Moreirense, Varzim, Famalicão e Sp. Covilhã, entre outros.