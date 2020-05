Com o regresso da 1.ª Liga cada vez mais visível, os clubes têm vindo a acelerar a realização de testes à Covid-19, de modo a garantir que todas as condições de segurança estarão reunidas no avanço para novas etapas.





Neste sentido, o Gil Vicente realizou, na manhã desta quinta-feira, nova bateria de exames. Todos os jogadores, elementos da equipa técnica e até elementos da estrutura foram testados, a fim de perceber se há desenvolvimentos em relação aos testes anteriormente realizados.Os gilistas partilharam as imagens da nova vaga de testes nas redes sociais.