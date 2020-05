A manhã desta segunda-feira ficou marcada pelo regresso do Gil Vicente aos treinos coletivos. Depois de duas semanas nas quais os jogadores trabalharam de forma individual, o conjunto às ordens de Vítor Oliveira começou a preparar de forma mais efetiva o retorno à competição, ainda que com várias medidas de precaução.





O treino desta segunda-feira aconteceu no Estádio Adelino Ribeiro Novo, tendo o plantel sido dividido em três grupos. Com as indicações da Direção Geral de Saúde a serem cumpridas e com os diferentes grupos a treinarem em horários diferentes, esta primeira sessão acabou por decorrer de forma tranquila e com um sentimento de segurança por parte dos atletas.O Gil Vicente tem agendada para esta terça-feira uma sessão dupla de trabalho. Fernando Fonseca, a recuperar de lesão, é o único indisponível.